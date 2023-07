ML, une page qui se tourne depuis Sonnfjord

“ML”, deux lettres, deux initiales pour Maria-Laetitia Mattern, lead singer de Sonnfjord, groupe de pop-rock qu’elle a monté avec son frère Aurelio Mattern dans leur ville natale, Bruxelles.

Depuis, la chanteuse, guitariste et auteure-compositrice a décidé de prendre le large pour se développer en solo. On a pu la redécouvrir avec ce nouveau projet aux Francofolies de Spa samedi 22 juillet, une date qu'elle attendait avec impatience et qui a été à la hauteur de ce qu'elle espérait : le public a été conquis.

Pour ML, ce projet solo c'est d'abord l'envie de tourner une page. Ensuite, c'est de pouvoir chanter en français, une langue qui lui permet de proposer quelque chose de plus personnel avec son dernier EP "Ailleurs n'existe pas".

Une interview pleine de confidences et de sagesse à retrouver en intégralité sur Auvio !