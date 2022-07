ML reprend "Weekend à Rome" d’Etienne Daho, une version solaire à découvrir sans tarder

Vous avez eu l’occasion de découvrir ML lors des Sessions privées organisées par Vivacité. Dans Le 8/9, c’est le cœur ensoleillé que ML vient vous parler de son projet en cours de préparation. La jeune chanteuse profite aussi de son passage pour vous interpréter Weekend à Rome d’Etienne Daho.

Récemment, la chanteuse bruxelloise a sorti un EP Changé qui annonçait le lancement de sa carrière solo. Son premier EP est assez introspectif, l’ambiance globale est nocturne. Actuellement, elle prépare un album qui sera lui beaucoup plus solaire, lumineux et frontal. Le contraste entre l’EP et l’album est le fruit d’une sélection. En effet, ML a composé l’ensemble de ses titres au même moment. Certains avec un côté introspectif, d’autres avec une touche plus solaire. Il a ensuite fallu choisir quels morceaux iraient sur l’EP et elle a choisi de créer une ambiance énergétique plus nocturne pour ce premier opus.

Dans Le 8/9, ML vous interprète Un peu plus haut, extrait de son premier EP, mais également Weekend à Rome. Un titre dont elle apprécie la légèreté et la candeur, mais aussi ce rêve d’escapade en amoureux. Une reprise en guitare voix qui nous réveille en douceur.