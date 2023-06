ML parle du message de son nouvel EP : "Il faut vivre dans l’urgence, ici et maintenant"

Maria-Laetitia Mattern alias ML a sorti son deuxième EP "Ailleurs n’existe pas", ce vendredi. Pour l’occasion, elle est venue en parler au micro de Samy et Lou, et a livré une version acoustique de son morceau "Crève-coeur".

Avant de se lancer en solo, ML chantait dans le groupe Sonnfjord. Ils étaient trois et leurs chansons étaient majoritairement en anglais. Dans son nouvel EP, tous les titres de la chanteuse et compositrice belge sont en français. Ce n’est pas par question de facilité mais d’authenticité qu’elle a fait ce choix, explique-t-elle : "Au niveau de l’écriture c’est plus compliqué car tu te livres, tu te mets plus à nue… Alors que l’anglais sonne facilement, c’est une super langue pour la musique".

Composé de 7 titres, "Ailleurs n’existe pas" est plutôt différent de son précédent EP "Changé", sorti l’année passée. "Il y a comme un truc qui incite au passage à l’action. C’est un peu plus ouvert vers le monde, en termes de texte, c’est un texte assez dans l’urgence, un peu comme mon morceau "Ressaisis-toi". Mais chaque titre a son humeur", raconte-t-elle. Le message derrière cet EP est similaire à la philosophie épicurienne : il faut vivre dans l’urgence, ici et maintenant.

À quoi peut-on s’attendre pour la suite ? ML ne veut pas s’enfermer dans une langue ou dans un style. Elle refuse de se mettre des limites et explique que ses choix dépendent surtout de ce qu’elle ressent sur le moment : "J’ai déjà commencé à composer mais j’ai envie de pousser des portes que je n’ai pas encore poussées. Ou alors reprendre des choses plus folles que j’ai laissées de côté, au feeling. Ce sera à la fois cohérent et surprenant"