ML, métamorphose libératrice

Ton processus créatif commence souvent par le guitare-voix. Comment est-ce que tu arrives au produit fini ?

Pour ce projet-ci – donc pour cet EP et les chansons à venir –, les premières personnes qui ont pris mes morceaux et ont fait les premiers changements c’était mon frère Aurelio, qui a un projet solo qui s’appelle Aurel, et François. Ils ont bossé sur toutes les pre-prods de mes morceaux. C’est eux qui prennent mes guitare-voix et qui les emmènent ailleurs. Ambroise a pris ce rôle-là aussi : certains morceaux sont passés directement chez lui. Ils ont tous les trois produit les chansons mais à des degrés différents. Ambroise a eu un rôle important parce que c’est lui qui a finalisé toutes les maquettes : il a arrangé le produit final et apporté une âme aux morceaux. Quand on enregistrait les maquettes, ça partait un peu dans tous les sens, et il est très fort pour rendre les morceaux cohérents et efficaces tout en gardant une certaine âme. C’est quelqu’un qui a une grande sensibilité artistique, et il a bien capté dans quelle direction j’avais envie d’aller pour ces morceaux. Le titre “Un Peu Plus Haut” par exemple, je l’ai amené en guitare-voix, Ambroise s’est mis au piano, il l'a joué et on l’a enregistré comme ça (...) Ça a été un travail collaboratif, et la rencontre avec Ambroise a été décisive : il m’a fait comprendre que j’avais envie d’aller vers le français, il m'a aidée à assumer l'envie de défendre ces morceaux en solo, et à ouvrir un nouveau chapitre. Il a aussi eu un impact sur la manière que j’ai de poser ma voix en français. Quand j’enregistrais les voix avec lui, il me poussait presqu’aux larmes (rires). Il allait chercher les émotions que j’avais envie de faire passer dans tel ou tel morceau. Il m’a vraiment aidée à trouver ma voix ; j’ai même changé de voix. C’est évidemment du au passage de l’anglais au français, mais pas seulement : on a fait un vrai travail sur ma voix.