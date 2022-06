ML interprète "Nuit noire", en live, dans le 8/9 et révèle ce qui la démarque

Le 13 mai, la chanteuse belge ML, de son vrai nom, Maria-Laëtitia, a sorti un EP ayant comme titre "Changé". Loin d’être anodin, celui-ci fait référence également à certains aspects de la vie de l’artiste. En effet, elle avait commencé sa carrière en tant que chanteuse du groupe Sonnfjord, avec lequel elle a sorti plusieurs singles et un EP en anglais, avant de se lancer dans une carrière solo avec des titres exclusivement en français.

" J’avais besoin de changement, je crois que ça fait du bien dans la vie parfois de tourner un chapitre et de passer à autre chose. En ce qui concerne le français, il me semblait naturel de chanter dans ma langue à un moment. J’avais envie de partager des choses plus personnelles et de manière un peu plus frontale. C’est un exercice vraiment intéressant. Au début, je l’ai un peu pris comme un jeu et au final, c’est un jeu cool donc je continue de jour avec".

C’est donc sa vision du changement que l’artiste a souhaité raconter à travers ses titres "Changé", "Un peu plus haut", "Divagation" et "Nuit noire". Un sentiment qui la fascine et la terrifie en même temps.