ML interprète en live le titre "On part" de son dernier EP

La chanteuse ML était l’invitée du 8/9 où elle a évoqué l'évolution de sa carrière avant de présenter en version live son dernier titre On part.

Ancienne chanteuse du groupe Sonnfjord, c’est avec le titre Nuit Noire que ML lance sa carrière solo en 2022. Elle a depuis sorti deux EP et s’est fait connaître grâce à des titres comme Ailleurs n’existe pas et Crève d’ennui, qu’on a beaucoup entendu sur Viva.

Des chansons aux styles très variés pour ML, qui a besoin de s’essayer dans plein de genres différents : "c’est ce qui me plaît dans la musique", explique-t-elle. "Même dans la musique que j’écoute, ça part un peu dans tous les sens, il y a des trucs folk, il y a des trucs plus rock, parfois plus dance. Les deux EP que j’ai sortis ont des chansons avec des humeurs vraiment très différentes."

J’ai envie de m’autoriser de plus en plus de libertés, c’est une force en musique.

Plus tôt dans le 8/9, ML reprenait en live le titre Kiss me de Sixpence none the richer.