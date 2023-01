Mixtape : le podcast qui dévoile la playlist de vos artistes préférés

Que serions-nous sans la musique ? Elle nous évoque les moments les plus heureux, les plus tristes comme les plus cocasses de nos vies. Certains se prêtent même à dire que nos goûts musicaux peuvent définir notre personnalité. C’est, en tout cas, ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l’université de Cambridge et de l’université Bar Ilan. Selon ce sondage réalisé avec près de 350.000 participants dans le monde, nos préférences musicales sont intimement liées à notre caractère. Ainsi, les personnes extraverties seraient plus susceptibles d’écouter de la pop européenne, du hip-hop ou encore de la dance. Tandis que les personnes sociables et consciencieuses préfèrent les sons plus doux et acoustiques comme le jazz.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les invités du podcast "Mixtape" ne dérogent pas à la règle. Au micro du journaliste Romain Burrel, Lous and The Yakuza, Roméo Elvis, Cécile de France ou encore Bilal Hassani, se sont prêtés à l’exercice en nous livrant sans complexe, les morceaux qui ont fait d’eux, ceux qu’ils sont aujourd’hui. L’occasion pour nos artistes de se confier plus profondément sur leurs influences, leur carrière et leur vie.

Vous y apprendrez que Bilal Hassani est un grand fan de Jacques Brel et qu’il a interprété le titre "Madeleine" au Conservatoire, que Selah Sue n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’elle a eu le choix de quitter ses études pour poursuivre ses rêves ou encore que Roméo Elvis ne s’est pas toujours senti légitime en tant que rappeur.

Les 10 épisodes du podcast Mixtape sont à consommer sans modération sur Auvio. Au programme : des révélations, de la tendresse, de l’amour et beaucoup d’humour.