"Mitten wir im Leben sind", un ultime contrepoint à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.

Le spectacle d’Anne Teresa de Keersmaeker a vu le jour en 2017. Pendant deux heures, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras interprète les six Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Seul au milieu d’un plateau dépouillé, il est rapidement rejoint par quatre danseurs de la Compagnie ROSAS et par Anne Teresa de Keersmaeker elle-même, qui choisit de prendre part à la performance… A travers ce spectacle, la chorégraphe belge offre un ultime contrepoint à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach et éclaire d’un souffle nouveau ce pan du répertoire de la musique baroque.

Anne Teresa de Keersmaeker avait déjà utilisé la musique de Jean-Sébastien Bach dans trois de ces précédents spectacles : Toccata, Zeitung et Partita 2. Elle nous parle de son admiration pour le compositeur.