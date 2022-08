Mitigé le matin mais doux ce lundi

En cours de journée, tout cela va s’assécher et cet après-midi, on évoquera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, le risque d’une ondée se limitant cette fois au littoral uniquement. Le vent de sud à sud-est sera faible et les températures seront un peu au-dessus des normales de saison, on attend 21 à 23°C en Ardenne, 23°C en bord de mer et 24 à 25°C dans le centre du pays.