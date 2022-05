Mithra Jazz à Liège 2022 : nos coups de cœur à ne pas manquer !

Le vendredi, Jam recommande le duo innovant et explosif, Binker & Moses. Un saxophone, Binker Golding, et une batterie, Moses Boyd. Deux musiciens londoniens devenus incontournables et un duo qui l'est tout autant. Sur scène, saxophone et percussions se croisent, se répondent et se confondent dans une frénésie totale. Le duo promet technique, virtuosité, énergie et osmose pour une prestation live 5 étoiles.