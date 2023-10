Mites alimentaires : comment s’en débarrasser durablement ?

Si les mites sont coriaces, plusieurs remèdes de Grand-mère existent. Nicolas et son mari, habitants d’Uccle, ont été envahis il y a bientôt 2 semaines. Ils ont testé plusieurs méthodes : "Du bicarbonate de soude avec de l’huile essentielle de lavande, ça peut les repousser ou en tout cas les freiner. Sinon une veille constante : Plusieurs fois par jour on surveille et on tue 1 par 1. Il y a aussi des pièges à phéromones. Ça attire les mites et ça les colle sur une bande collante. Ça ne les repousse pas, c’est juste un indicateur pour voir s’il y a encore des mites dans l’armoire."

Enfin, soyez attentifs aux moindres recoins de votre cuisine. Les larves ou les cocons peuvent se cacher dans des boîtes en carton ou des sachets en plastiques même fermés… D’où l’intérêt de boîtes ou de bocaux hermétiques pour toutes les denrées alimentaires.