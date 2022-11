Mister Cover offre un medley très "funky" en live sur VivaCité

Pour son vingtième anniversaire, Mister Cover fera son retour à Forest National, qu’il avait déjà rempli en 2016 et en 2019. En effectif réduit, le groupe a rendu visite au 8/9 pour présenter un extrait du spectacle.

Mister Cover, c’est la référence des groupes de reprises. Depuis maintenant vingt ans, la formation belge réinterprète certains des plus grands succès musicaux que vous connaissez tous. Et pour fêter cet anniversaire, ils seront à Forest National le 19 novembre à 19 heures pour un spectacle populaire, fédérateur et intergénérationnel.

Ils interpréteront des incontournables des années 50 à 2000, leur spécialité, et le groupe sera renforcé par d’autres artistes et des copains qui les accompagneront sur certaines chansons.