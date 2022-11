Mister Cover fête ses 20 ans à Forest National le 19 novembre

On a pas tous les jours 20 ans !

Jamais 2 sans 3, paraît-il ! Après avoir rempli Forest National en 2016 et en 2019, Mister Cover s'apprête à retrouver l'ambiance mythique de Forest National à l'occasion de son 20me anniversaire!

Un rendez-vous immanquable pour celles et ceux qui ont déjà eu la chance de découvrir le groupe sur scène.

Spécialisé dans les incontournables des années '50, '60, '70, '80, '90 et 2000 et se réinventant sans cesse depuis 20 ans pour se tenir à jour des hits parades internationaux, le groupe belge de reprises étonne et détonne par le rythme et la richesse de son répertoire.

En quelques années, Mister Cover s'est imposé comme étant LA référence majeure des groupes de reprises et d’animation populaire au sens noble du terme.

RDV donc samedi 19 Novembre 2022 pour fêter 20 ans de liesse dans la joie et la bonne humeur et on l'espère, sans retenue et sans masque!