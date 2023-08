Mister Cover aux Fêtes de Wallonie à Namur

Mister Cover, c’est le groupe belge spécialisé dans les reprises. Depuis des années, le Band ne cesse d’enchanter par ses concerts énergiques et festifs, un public de plus en plus nombreux. Leur 20e anniversaire a été l’occasion d’une grande fête à Forest National, plus de 7000 personnes étaient au rendez-vous.

Déjà présent lors des dernières Fêtes de Wallonie, quoi de plus normal que de les retrouver pour cette nouvelle édition. Nul doute que Mister Cover mettra l’ambiance comme chaque année sur la Place Saint-Aubain.