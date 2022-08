Mister Cover aux Fêtes de Wallonie à La Louvière

Mister Cover, c’est le groupe belge spécialisé dans les reprises. Depuis des années, le Band ne cesse d’enchanter par ses concerts énergiques et festifs un public de plus en plus nombreux. D’ailleurs, ils fêteront leurs 20 ans le 19 novembre prochain à Forest National.

Déjà présent lors des dernières Fêtes de Wallonie, quoi de plus normal que de les retrouver pour cette nouvelle édition. Nul doute que Mister Cover mettra l’ambiance sur la Place Communale, autant que lors de leur passage devant les animateurs de Viva For Life.