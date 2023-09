Missy Mazzoli : compositrice lumineuse, libre et new-yorkaise

Chaque mois, Patrick Leterme vous présentera une compositrice ou un compositeur de musique actuelle, à travers sa nouvelle chronique "La réponse est oui". Et pour ce premier focus mensuel, il nous parle de la compositrice américaine Missy Mazzoli.

Le choix de la liberté

I’ll leave this place alone… Je quitterai cet endroit seule / Je ne me donnerai à absolument personne Ce monde en moi est trop petit / Pourtant, dedans, quelque chose chante encore.

En 2004, la jeune compositrice Missy Mazzoli commence à feuilleter les récits de voyage de l’exploratrice Isabelle Eberhardt. A peine quelques heures plus tard, elle se déclare “désormais officiellement obsédée” par la figure de cette dernière.

Mais qui sont-elles donc toutes les deux ?

D’un côté, il y a Missy Mazzoli, née en 1980 dans une petite ville de Pennsylvanie avec Beethoven pour seul ami, et partie tenter sa chance à New York, où elle vit et travaille aujourd’hui.

De l’autre, il y a Isabelle Eberhardt, née en Suisse un siècle plus tôt, en 1897, et qui à l’âge de 20 ans, ayant vu mourir sa mère, son frère et son père, choisit de partir à l’aventure et de vivre en nomade dans les déserts nord-africains. Elle voyage à cheval, souvent habillée en homme, et relate ses découvertes dans des journaux de voyage.

L’identification est toute tracée : ce en quoi Missy Mazzoli se reconnaît, c’est dans le choix de la liberté, dans le refus des destins tout tracés. Et dans la difficulté d’affirmer ce refus quand on est une femme : “La mort agite à nouveau ses mains à travers moi / Une étrangère solitaire parmi les hommes.” écrit Isabelle Eberhardt. Et de fait, être une femme aventurière du désert à la fin du XIXe était probablement tout aussi minoritaire comme situation personnelle qu’être une femme compositrice à la fin du XXe.

Dieu merci, la comparaison s’arrête là ! Car Isabelle Eberhardt meurt à 27 ans dans une inondation éclair au milieu du désert. Missy Mazzoli, elle, est bien toujours en vie. Et – vu la légère pression immobilière new-yorkaise – elle considère même chaque jour passé à Brooklyn, où elle vit et travaille, comme une victoire.

Dont acte : le New York Times la qualifie de "l’une des personnalités les plus constamment inventives et surprenantes parmi les compositeur·ice·s travaillant à New York aujourd’hui."

Une musique u rbaine, moderne et légèrement électronique

Des récits de voyages d’Isabelle Eberhardt, Missy Mazzoli tirera sa première partition lyrique : Song from the Uproar (Chanson du Tumulte), un opéra de chambre pour une seule chanteuse et ensemble instrumental en 2012. Suivront, dans une veine opératique tout aussi intense et passionnée, Breaking the Waves en 2016, adapté du célèbre film de Lars von Trier, ou encore The Listeners, créé en 2022 à l’Opéra National de Norvège.

Des opéras qui s’inscrivent dans la tradition intense et vibrante du genre, et où les passions humaines (avec tout ce qui en découle d’amour et de haine, de fusion ou d’affrontement) servent de vigoureux carburants à la partition, les gens étant, dixit la compositrice, “sa plus grande source d’inspiration”.

Mais la production de Missy Mazzoli ne se limite pas – loin de là – à l’opéra. Urbaine, moderne et légèrement électronique, sa musique est régulièrement portée par un sentiment à la fois lumineux et un rien triste. A la fois passionnée – et légèrement désabusée. Lucidité moderne ?