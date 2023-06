Missy Elliott : ce producteur violent dont elle s'est affranchie pour lancer sa carrière

En 1995 aux États-Unis, en pleine vogue du gangsta rap, beaucoup d’artistes rêvent, derrière un micro ou un clavier, de créer le futur son de l’année.

Parmi ces jeunes talents : Melissa Arnette Elliott, aka Missy Elliott. Cette année-là, elle a 24 ans et toutes les nuits, dans une maison du New Jersey, elle est debout derrière le micro en train de rapper.

Mais un jour, elle quitte le studio qu’elle a rejoint quatre ans plus tôt. En intégrant le label Swing Mob de DeVante Swing, leader de Jodeci, avec ses amies du groupe R&B Fayze et son ami Timothy Mosley (alias Timbaland), elle se met à rêver de succès... mais aussi à faire des cauchemars qui ravivent ses souvenirs du passé. À l'âge de 14 ans, elle s’était échappée avec sa mère de son domicile à Portsmouth en Virginie, pour fuir un père violent.

Car DeVante, producteur et propriétaire de cette maison, porte des coups à ses artistes, et aucun n'ose se rebeller. Jusqu’au jour où Missy Eliott décide de quitter de ce lieu. Maltraités pour une carrière qui n’est jamais arrivée, ils sont convaincus par la rappeuse de prendre leur propre destin en mains.

Peu de temps après, Missy Elliott devient l’une des Afro-américaines qui a marqué l’histoire du hip-hop. Sa décision la propulse sur les plus grandes scènes, notamment par l’intermédiaire de Puff Daddy qui croit en son talent. Un pari gagnant : elle remporte cinq Grammy Awards et vend plus de 30 millions d’albums, la consacrant six fois disque de platine.

