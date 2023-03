Mississippi : après les tornades dévastatrices, la menace de nouveaux orages

"Nous voyons des événements météo extrêmes qui vont en augmentant, que ce soit en gravité et en fréquence", s'est exprimé le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

"Nous devons construire nos villes de manière à être préparés au mieux, d’être capables de répondre rapidement et de se rétablir" le plus rapidement possible, a-t-il ajouté.