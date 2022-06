Missipo en invitée surprise, Wullaert en leader : Serneels a dévoilé sa liste des 23 Red Flames qui disputeront l’Euro 2022

Ce lundi, Ives Serneels, le coach national belge, a dévoilé sa liste des 23 Red Flames qui disputeront l’Euro en Angleterre du 6 au 31 juillet. Une compétition évidemment diffusée sur les antennes de la RTBF.

Pour rappel, les Belges, 19e mondiales, ont été versées dans le groupe D et affronteront la France, (3e nation mondiale), l’Italie (14e) et l’Islande (17e). Elles disputeront leur premier match le 10 juillet prochain face aux Islandaises.

A l’image de Roberto Martinez, adepte des groupes élargis, Ives Serneels avait sélectionné 33 joueuses pour entamer sa préparation le 18 mai dernier. Un noyau qui avait ensuite été réduit à 28 éléments après le forfait d’Isabelle Iliano et les départs de Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer et Zenia Mertens.

Au final, 5 noms supplémentaires ont sauté (Femke Bastiaen, Lenie Onzia, Jassina Blom, Jill Janssens et Chloé Van De Velde) et Ives Serneels emmènera donc 23 joueuses en Angleterre. Parmi les surprises, on notera l’apparition dans la liste de Kassandra Missipo, blessée depuis une éternité, mais dont le profil atypique et la joie de vivre contagieuse ont finalement convaincu Serneels.