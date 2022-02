Mission royale en péninsule arabique : quelles sont les relations entre la Belgique et les Emirats arabes unis ?

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) était d’ailleurs attendue ce samedi pour signer un protocole de coopération policière avec le patron de la police fédérale belge. L’objectif : mieux lutter contre la criminalité organisée.

L’exposition universelle

Autre relation entre les Emirats arabes unis et la Belgique ? L’Exposition universelle. Le pavillon belge, surnommé "l’arche verte" fait partie des sites les plus populaires de l’exposition. Notamment pour son architecture durable, ornée de 2500 plantes locales qui permettent de stocker du CO2 et d’abaisser la température intérieure du bâtiment.

Rien ne pouvait donc mieux cadrer avec le déplacement des souverains dans la région, articulé autour de l’énergie.