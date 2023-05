Du côté de chez Dacia. Avec la Dacia Spring dont le prix de base est à environ 21.000 euros. L’autonomie proposée est de 230 km, et une puissance de 45 chevaux. C’est une citadine 100% électrique de look SUV. On a comparé cette citadine électrique aux modèles diesel et essence de la même marque. La Dacia Sandero essence vendue à 12.000 euros est moins chère. Et la Dacia Spring n'est pas si éloignée de la Dacia Duster blue diesel vendue aux alentours de 20.000 euros.

Reste à savoir si cette petite différence de prix entre le modèle électrique et le diesel vous permettra de négocier une réduction chez les concessionnaires.