Mission Impossible 7 : qui est Hayley Atwell, la nouvelle partenaire de Tom Cruise à l'écran ?

Partenaire à l’écran de Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible : Dead Reckoning, Hayley Atwell reste encore assez méconnue du grand public. Elle a pourtant derrière elle un certain nombre de blockbusters à son actif.

Hayley Atwell, avant d’être la partenaire de Mr Cruise à l’écran, c’est surtout Miss Peggy Carter dans la franchise éponyme des studios Marvel. Un second rôle apparu dans les films de la franchise Captain America, qui a su se faire une jolie place à Hollywood puisque Marvel a décidé de créer Agent Carter, une série dont le succès n’a pas été à la hauteur mais qui aura tout de même connu 2 saisons.

Et ce n’est pas rien de tenir le premier rôle d’une série Marvel. Le personnage de Peggy Carter apparaît dans d’autres franchises Marvel, notamment dans les films Avengers et Ant-Man. Et bien sûr, c’est Hayley Atwell qui incarne Peggy Carter.

Mais Hayley Atwell, ce n’est pas que Miss Peggy Carter, loin de là. Avant de rejoindre la franchise, elle avait déjà joué avec plusieurs acteurs de renom, notamment Keira Knightley et Ralph Fiennes dans The Dutchess, ou Emma Thompson dans Retour à Brideshead, deux films sortis en 2008.