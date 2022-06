Mission économique aux États-Unis : coup de pression aux Américains sur les retombées économiques belges de l'achat des F-35

Les ministres fédéral et wallon en charge du Commerce extérieur, David Clarinval et Willy Borsus, ont rencontré jeudi, sur la route de New York à Boston en mission économique, le CEO de Pratt & Withney au quartier général du constructeur de moteurs d'avions américain à Heast Hartford, dans le Connecticut. Les autorités ont ainsi mis un coup de pression dans le dossier de l'achat des F-35, dont les retombées économiques sont jugées insuffisantes par les Belges.

Une lettre d'intention a été signée entre Pratt & Whitney et Safran Aero Boosters, basée à Herstal, engageant les deux parties à poursuivre les discussions en vue d'une coopération pour la manufacture de pièces de moteurs des 34 chasseurs furtifs américains commandés en octobre 2018 par la Belgique. Deux autres entreprises belges, la liégeoise Patria Belgium Engine Centre - spécialisée dans la maintenance, la révision et la réparation de moteurs d'avions - et la société flamande BMT Aerospace, située à Oostkamp, étaient également présentes.

"Grâce à l'appui des ministres et de la Princesse, qui s'est entretenue mardi à New York avec (le CEO de P&W, NDLR) Shane Eddy, nous avons bien plus avancé en une semaine que durant les mois précédents", a salué le patron de Safran Aero Boosters, François Lepot. "Il faut à présent garder le tempo et, à cette fin, le ministre Borsus a demandé une réunion de suivi."