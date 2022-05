Mission économique au Royaume-Uni : la princesse Astrid lance la construction d’un site de traitement de déchets en Angleterre

Gareth Jones, un des responsables britanniques du projet, dit comprendre les inquiétudes des riverains. "C’est toujours le cas avec de gros projets." Il souligne cependant qu’Indaver utilise plusieurs techniques pour limiter la pollution de l’air et que les cendres issues de la combustion des déchets seront réutilisées dans la construction. S’il admet que l’usine va inévitablement entraîner un flux de camions vers l’Essex, il répond qu’ils emprunteront une route dédiée à cet effet et qu’il ne s’agit pas de nouveaux camions. "De toute façon, les déchets doivent être transportés quelque part, que ce soit ici ou sur le continent européen", souligne-t-il. "Il est vrai que chaque tonne de déchets rejette une tonne de CO2 mais l’alternative est les décharges, où les déchets émanent du méthane, qui est bien plus polluant."