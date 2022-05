Mission économique à Londres : le coffre d’Oxford, représentant la bataille des Éperons d’Or, à Courtrai pendant un an

Le coffre d’Oxford, sur lequel sont sculptées des images de la bataille de Courtrai ou bataille des Éperons d’or, pourra être admiré à Courtrai dès cet été et pendant un an, a-t-il été annoncé mercredi lors de la mission économique à Londres, en présence du ministre-président flamand Jan Jambon et de l’échevin de la Culture courtraisien Axel Ronse. Le coffre sera exposé à la Collégiale Notre-Dame de Courtrai.

Le devant du coffre comprend la plus ancienne représentation connue de la bataille de Courtrai, datant probablement de peu après la bataille, qui opposa en 1302 l’armée du roi Philippe IV de France aux milices flamandes. Il aurait été réalisé par un menuisier brugeois. Le coffre n’a été découvert qu’en 1905, dans les environs d’Oxford. Il était probablement tombé aux mains des Anglais par la voie diplomatique.

La Ville de Courtrai dispose d’une réplique du coffre mais l’original va pouvoir être exposé cet été. À partir de juillet, il fera partie d’une nouvelle scénographie sur la bataille des Éperons d’Or, qui dépeindra non seulement le combat mais aussi la manière dont il a été raconté au fil des ans.

Jan Jambon a également remis mercredi un exemplaire du livre "Les Téméraires", écrit par Bart Van Loo, au directeur du New College — établissement où se trouve le coffre — Miles Young.