Mission DART : la NASA mènera un test de défense planétaire la nuit de lundi à mardi

L’astéroïde Dimorphos n’est pas un danger pour la Terre, mais comment pourrions-nous réagir si cela devait se produire dans le futur ? C’est ce que vont étudier les scientifiques. La mission "est importante à réaliser avant que nous ne découvrions un réel besoin", a déclaré Andrea Riley, chargé de la mission à la Nasa.

Sur France Culture, Patrick Michel, directeur de recherche CNRS à l’observatoire de la Côte d’Azur, responsable scientifique de la mission HERA, explique que le risque d’un impact avec un astéroïde est très faible à court terme. "Même si on sait que sur le long terme c’est un risque qui se (re) concrétisera. Et en fait l’idée qu’on a, c’est d’offrir un plan robuste aux futures générations qui auront un jour à faire face à ce risque et qui aura de grandes conséquences, afin qu’ils n’aient pas à improviser." Et en précisant qu’on ne peut pas sauver l’humanité "si on n’est pas bien préparés."

La Terre est frappée par des astéroïdes depuis des milliards d’années, et cela se reproduira.

Si Dart manque sa cible, le vaisseau devrait avoir assez de carburant pour une nouvelle tentative dans deux ans. Et si la mission réussit, il s’agira d’un premier pas vers une véritable capacité de défense, selon Nancy Chabot. "La Terre est frappée par des astéroïdes depuis des milliards d’années, et cela se reproduira. En tant qu’humains, faisons en sorte de vivre dans une civilisation où nous pouvons l’éviter."

Très peu d'astéroïdes connus sont considérés comme potentiellement dangereux, et aucun ne l’est sur les 100 prochaines années. Mais "je garantis que si vous attendez assez longtemps, il y aura un objet", a déclaré Thomas Zurbuchen, chef scientifique de la Nasa.

Près de 30.000 astéroïdes de toutes tailles ont été catalogués dans les environs de la Terre (on les appelle des géocroiseurs, c’est-à-dire que leur orbite croise celle de notre planète). Environ 3000 nouveaux sont trouvés chaque année.

Ceux d’un kilomètre et plus ont quasiment tous été repérés, selon les scientifiques. Mais ils estiment n’avoir connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus, ceux capables de dévaster une région entière.