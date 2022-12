"Mission castor" : un documentaire sur la réintroduction du castor en Wallonie

Exterminé au 19e siècle pour sa fourrure et son castoréum, le castor est pourtant un élément clé de la préservation de la biodiversité des forêts. À la fin des années 1990, Olivier Rubbers et Achille Verschoren, deux amoureux de protection de la nature, réintroduisent clandestinement l’animal en Wallonie. Dans son documentaire, Patrick Destiné revient sur cette folle histoire et la cohabitation complexe du castor avec l’homme depuis vingt ans.