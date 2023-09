Mission accomplie : les Diables Rouges se rassurent contre l’Estonie et font un grand pas vers l’Euro 2024

2-0, la messe est-elle déjà quasiment dite ? Oui… et non. Sur un ballon anodin, Faes, déjà en difficulté en Azerbaiïdjan, se fait rouler dans la farine par Henri Anier. La frappe, en demi-volée, du vétéran estonien est splendide et s’écrase, de plein fouet, sur la transversale de Koen Casteels, brutalement sorti de sa sieste.

Place ensuite au show Jérémy Doku. Un peu, Doku, passionnément, à la folie, il met le feu à la défense estonienne, bien incapable de contenir ses coups de reins dévastateurs. Heureusement pour l’Estonie, Hein est à la parade sur une frappe violente (38’). Rideau.

La suite ? Un long cavalier seul des Diables et de… Romelu Lukaku. D’une frappe puissante mais trop centrée, il fait chauffer la machine (47e). La 3e vitesse enclenchée, il met ensuite définitivement fin au suspense, en deux minutes, de deux frappes du droit, dans son plus pur style caractéristique. Hein voit la tornade Lukaku s’abattre sur lui, la Belgique s’envole et Big Rom’ plante son 10e doublé en équipe nationale (le 4e contre l’Estonie !). Cette fois, la messe est dite… et bien dite !

Mais les babys Diables, montés au jeu au compte-gouttes, ne sont pas rassasiés. Nouveau festival d’un Doku exceptionnel. Petit ballon en retrait vers Charles De Ketelaere. Double contact magistral, frappe limpide, 2e but en équipe nationale pour CDK qui fixe le score à 5-0. Prestation solide et appliquée des Diables qui se rassurent et font un grand pas vers l'Euro 2024. Restera à finir le travail en octobre, en Autriche et face à la Suède.