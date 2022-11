Missile nord-coréen : Japon et Etats-Unis ont effectué des manœuvres militaires conjointes

Les manœuvres militaires du Japon et des Etats-Unis ont eu lieu à la suite du tir nord-coréen "dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile autour du Japon", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué. Elles "réaffirment la ferme volonté du Japon et des États-Unis de répondre à toute situation […] et renforcent encore les capacités de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine", a-t-il ajouté.