Missak Manouchian, résistant d’origine arménienne, entrera au Panthéon

Le président français Emmanuel Macron l’a confirmé ce dimanche. Il a décidé de faire entrer au Panthéon le résistant communiste d’origine arménienne Missak Manouchian, fusillé par les nazis en 1944.

Le jour pour cette annonce n’a pas été choisi au hasard. C’est le 83e anniversaire de l’Appel du 18 juin du général de Gaulle. Le lieu où Emmanuel Macron s’est exprimé n’était pas un hasard non plus. C’était au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine, là où Missak Manouchian et une vingtaine de ses compagnons de résistance ont été exécutés par les Allemands en février 1944.