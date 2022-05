Miss Marx, l'histoire oubliée de la fille du philosophe Karl Marx, avant-gardiste, révoltée et féministe

Elle était avant-gardiste, socialiste, féministe, révoltée et surtout, elle a été oubliée par l'Histoire. Eleanor Marx, la fille cadette du philosophe Karl Marx était une personne intelligente, brillante, cultivée et prête à tout pour transmettre les pensées de son père et, plus que jamais, défendre les droits des femmes.

Le film de la réalisatrice italienne Susanna Nicchiarelli nous raconte l'histoire de cette héroïne pas comme les autres, son histoire sociale et son histoire d'amour avec un coureur de jupons qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Susanna avait déjà réalisé un film sur Nico, la chanteuse du groupe Velvet Underground, c'est dire si elle aime les femmes au caractère fort et la musique rock voire punk. Une musique anachronique qu'on retrouve ici dans ce drame historique comme pour mieux souligner le côté avant-gardiste, révolutionnaire et moderne de cette Miss Marx. Un film qui prouve qu'on peut écouter les Downtown Boys entre deux compositions de Chopin ! Un film dont le discours féministe est ultra actuel. Un film emmené par la fougue de cette actrice Romola Garai, découverte par François Ozon pour son "Angel".