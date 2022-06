"Miss Marvel", "Barry" et "Planète jurassique" : trois séries de grande qualité

"Barry" c’est une série HBO à voir sur Betv. La saison 3 débute ce jeudi soir. Barry, c’est un ancien militaire qui a fait l’Afghanistan. Il revient aux USA un peu paumé, ne sachant trop que faire. Vu ses compétences, il devient tueur à gage. On lui donne une cible, pop pop, deux balles de silencieux et c’est réglé. Bon, Barry, faut admettre qu’il s’embête fort dans ce job. Un jour, une mission l’amène à Los Angeles, la cible étant un apprenti acteur. Et voilà notre Barry forcé de suivre un cours de théâtre, avec un vieux prof, acteur has been. Et figurez-vous, Barry, la comédie, il adore ça. Plus que de tuer des gens, en tout cas. Mais vous l’imaginez bien, on ne quitte pas une carrière de tueur sur un claquement de doigts.

Je n’ai jamais parlé de cette série, précédemment et je le regrette, parce que malheureusement, les deux premières saisons sont difficilement rattrapables chez nous. Vous pouvez les voir sur "Streamz", le BeTV flamand. Mais je ne saurais trop recommander cette série tellement est remarquable. C’est une comédie noire brillante, drôle, superbement mise en scène, qui en plus de faire rire, nous parle aussi des traumatismes de guerre vécus par les soldats. Et puis, il y a un casting épatant. D’abord Barry, interprété par Bill Hader, qui est plutôt inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique et qui est bluffant en tueur/acteur. A tel point qu’il a d’ailleurs reçu deux Emmy Awards pour ce rôle. Il y a aussi Sarah Goldberg qui joue Sally, la petite amie actrice de Barry, une femme totalement imbue d’elle-même, autocentrée, irascible, détestable. Lors de cette saison 3, elle est absolument incroyable, l’Emmy est clairement en route. Et puis, je vous parlais d’un vieux prof de théâtre. C’est Henry Winkler qui lui prête ses traits. Henry Winkler, c’est Fonzie de Happy Days. Et lui aussi, il est sensationnel. Le dernier épisode de la saison 3, vous allez voir, il est fantastique. Bref, beaucoup de superlatifs, mais je vous l’assure, "Barry", c’est vraiment absolument incontournable. La saison trois débute donc ce soir sur BeTV.