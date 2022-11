Miss Belgique et chirurgie esthétique, c’est compatible ?

Michel, un auditeur de Châtelet, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ma fille a participé au concours jusqu’aux élections provinciales, mais elle a décidé d’arrêter, notamment à cause de cela. Pour moi, ce n’est pas compatible. Une miss doit rester naturelle. Quand on voit en Angleterre, la gagnante est la seule qui s’est présentée au naturel, sans maquillage. Avec de la chirurgie, il y a tromperie. Tout le monde pourrait participer alors, si on se refait de A à Z."