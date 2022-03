Miss Belgique est-elle vraiment la miss de toute la Belgique ?

Christopher, un auditeur de Leuze-en-Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Elle ne représente que la Flandre. Lors de la cérémonie, la Flandre est beaucoup plus mise en avant et la présidente ne parle qu’en flamand. Il faut arrêter ce concours, il faut arrêter Miss Belgique et l’appeler Miss Flandre. Une miss néerlandophone 9 fois d’affilée, c’est truqué. Tout le monde le sait. De plus, les soins esthétiques n’ont rien à faire dans le concours. Si on reprend l’exemple de Miss France, il n’y a pas de botox, pas de chirurgie ou de soin esthétique. La plus belle fille du royaume doit être la plus naturelle possible."