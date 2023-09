Misogynie et insultes sexistes, plusieurs joueuses de football sont harcelées depuis la sortie du jeu EA FC 24, le successeur de FIFA

Face à ces polémiques, "que tout le monde avait vu venir", indique Ibrahim Assam, Electronic Arts a assumé son choix de féminiser son jeu. Dans une interview accordée au site spécialisé IGN, John Shepherd producteur exécutif chez EA, a réaffirmé que la décision de mélanger hommes et femmes dans le jeu était la bonne.

"C’est une chose à laquelle nous avons beaucoup réfléchi", a déclaré John Shepherd. "Nous pensons pouvoir jouer un rôle important dans la croissance de ce sport en le présentant à tous nos fans. Nous sommes convaincus que nous voulons unir le monde autour du football."

Le producteur exécutif d’EA Sports a aussi indiqué que l’entreprise travaillait sur des outils pour tenter de lutter contre les contenus toxiques en ligne, qui découleraient de cette nouvelle version du jeu.

"Le choix d’avoir introduit les femmes dans la section Ultimate Team, était un choix courageux, confirme Ibrahim Assam d’Ixpé RTBF. Cependant, je garde un doute sur la motivation réelle qui les a poussés à le faire. Était-ce de la bienfaisance ou de l’intérêt financier ? On sait que cette section est la plus rémunératrice du jeu. Et puisque le football féminin prend de l’ampleur, les droits de licence et droits d’auteur qui sont liés au football féminin sont également de plus en plus chers, on peut se demander si EA Sports n’a tout simplement pas voulu rentabiliser via Ultimate Team, les licences qu’elles payaient de plus en plus cher au football féminin."