Misogynie, agisme : la réponse cinglante de Madonna aux critiques sur son apparence aux Grammy Awards

Mais l’icône de la pop a tenu à répondre en se fendant d’un post solennel et irrévocable sur son Instagram, expliquant que ceux qui parlent de son physique passent à côté de l’essentiel :

" Ce fut un honneur pour moi de présenter Kim Petras et Sam Smith aux Grammys. Je voulais décerner le dernier prix qui était l’Album de l’année, mais j’ai pensé qu’il était plus important que je présente la première femme transgenre aux Grammys – un moment historique !! Et en plus elle a gagné un Grammy !! ♥️

Au lieu de me concentrer sur ce que j’ai dit dans mon discours et qui consistait à remercier des artistes comme Sam et Kim pour leur intrépidité – Beaucoup de gens ont choisi de ne parler que d’images de moi en gros plan prises par un photographe avec un téléobjectif qui déformerait le visage de n’importe qui !!

Une fois de plus, je suis prise sous les feux de l’âgisme et de la misogynie qui imprègnent le monde dans lequel nous vivons.

Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être obstinées, travailleuses et aventureuses.

Je ne me suis jamais excusée pour aucun des choix créatifs que j’ai faits ni pour mon apparence ou ma tenue vestimentaire et je ne vais pas commencer maintenant. J’ai été dégradée par les médias depuis le début de ma carrière mais je comprends que tout ceci n’est qu’une épreuve et je suis contente d’être la pionnière pour que toutes les femmes derrière moi puissent avoir plus de facilité dans les années à venir.

Comme dirait Beyoncé 'Tu ne briseras pas mon âme'.

J’attends avec impatience de nombreuses années de comportement subversif – repoussant les limites – tenant tête au patriarcat – et surtout en profitant de la vie.

Inclinez-vous les salopes ! ???????????????????????? "