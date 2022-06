Misia Sert, l’égérie du Tout-Paris, un feuilleton inédit à découvrir en intégralité

Le 30 mars 2022, nous célébrions les 150 ans de Misia Sert, la muse et mécène du Tout-Paris du début du XXe siècle. A cette occasion, Axelle Thiry et Katia Madaule vous proposent de découvrir la vie de cette femme extraordinaire à travers un feuilleton inédit. Misia est incarnée par Stéphanie Blanchoud et le narrateur est Thierry Hellin.

Misia Sert, née le 30 mars 1872, a marqué son temps. On l’appelait la Reine de Paris. L’art était son royaume. Elle a brillé de tous ses feux, de la Belle époque aux Années folles. Petite-fille du compositeur François Servais, élève de Gabriel Fauré, Misia était une excellente pianiste, mais aussi une muse et une mécène. Dédicataire d’œuvres de Ravel, de Poulenc, de Stravinsky, elle est aussi devenue l’indispensable conseillère de Diaghilev. Elle a soutenu de nombreux artistes et suscité des créations. Elle était l’amie de Mallarmé, de Picasso, de Coco Chanel. Misia est la femme la plus représentée en peinture de son époque. Vuillard, Bonnard, Renoir, Toulouse-Lautrec, et d’autres encore, ont immortalisé ses traits.

