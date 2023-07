Misia Sert, l’égérie du Tout-Paris : Aux origines de la muse de Paris (1/5)

Plus tard, elle devient la femme d’un jeune éditeur plein d’avenir : Thadée Natanson, l’un des fondateurs de la Revue blanche. Misia rencontre de nombreux artistes : Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Toulouse-Lautrec, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard… Elle devient leur muse, et la modèle des peintres.

Misia n’a pas encore vingt ans quand elle se lance à la conquête de Paris. Elle brille de tous ses feux dans le monde des artistes et des fêtards de la capitale française. Dans les ateliers, c’est l’effervescence ! De nouveaux courants artistiques voient le jour. Misia et Thadée transforment la Revue blanche en une publication de premier plan. Elle ouvre ses pages à toutes les nouvelles tendances artistiques. Il y souffle un tel vent de liberté !

Elle promeut les peintres nabis, les néo-impressionnistes et l’Art nouveau. Elle anticipe le fauvisme et le futurisme. Elle célèbre aussi l’humour et l’esprit de fête. Misia et Thadée aiment également faire salon à Paris, rue Saint-Florentin. Misia est la reine de ce petit monde d’artistes, de révoltés et de poètes. Et comme elle les inspire… Elle a un instinct infaillible pour la beauté. Misia et Thadée voyagent en Norvège, où ils rencontrent Ibsen. Misia joue aussi au piano avec Edvard Grieg. Et un jour, à Paris, elle assiste à une représentation de Pelléas et Mélisande, son premier grand amour en musique…

Misia Sert : Stéphanie Blanchoud

Narrateur : Thierry Hellin