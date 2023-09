"Misericordia" : une nonagénaire chronique sa vie en maison de repos dans l’épatant roman de Lidia Jorge

Il donne la parole à la mère très âgée de l’auteur, qui séjourne depuis quelque temps dans une maison de repos au doux nom d’Hôtel Paradis, comme pour donner un avant-goût de la dernière demeure. Mais à l’immobilité forcée, à l’ennui douillet des jours qui passent, aux renoncements contraints et aux regrets, Lídia Jorge et sa narratrice offrent une formidable parade.

Alors que la plupart des résidents sont en fauteuils roulants, postés par le personnel devant un téléviseur perpétuellement allumé sur un programme inepte, celle qui nous parle tient son journal, elle chronique quotidiennement ce qu’elle voit et s’évade par la pensée dans son beau jardin. Nulle nostalgie dans ces échappées mais une pensée vivante, alerte, mordante, qui se souvient du bon moment pour tailler les rosiers – moment que sa fille a bien évidemment oublié, ce qui lui permet de lui rappeler qu’on a toujours besoin d’une mère. Attentive, elle perçoit, avec la même acuité, la vie dans la résidence, ses petits bonheurs ou ses iniquités. Rien ne lui échappe, ni la gentillesse ni le courage des aides-soignants, venus des quatre coins du monde, pas plus que la brutalité d’une autre, pressée par les horaires, ou l’efficacité confiante d’une troisième qu’on appelle Bosch, car elle est fiable comme une machine allemande.

Ne lui échappent pas davantage les romances, qui se nouent à l’extérieur des murs mais aussi à l’intérieur, en catimini, entre les personnes âgées.

Rien de doucereux ou de mièvre dans ces pages pleines d’esprit et de vitalisme. Lídia Jorge a trouvé le ton, pour nous raconter ce pacte avec la vie et avec la mort.

Une ode à la vie

Lidia Jorge écrit comme on danse. Elle dépasse le réalisme attendu, par le rythme d’abord, et par une poésie pleine de tendresse et de combativité vigilante. Ce ton est à la fois allègre et joueur, et même haletant comme un Agatha Christie, lorsqu’un résident à peine arrivé, un vieux-beau que toutes lorgnent, vient à décéder dans des circonstances un peu lestes, que la famille réprouve. Et de quel droit oserait-on priver les personnes âgées de désir et de joie ? La narratrice va monter au créneau. C’est qu’au Portugal, même dans cette résidence plutôt monarchique, on se souvient avoir fait la Révolution. Des coups de fourchettes énergiques contre un bord d’assiette viendront rappeler que les vieux ont encore des droits. Fût celui d’avoir l’œuf au plat annoncé au menu, et qui fait défaut.

Lídia Jorge a un charme irrésistible, un humour délicieux qui se double d’une humanité de tous les instants, notamment pour relever les conditions d’existence des uns ou de travail des autres. Et sa mère, la narratrice de ce roman n’est pas la moins vindicative, elle qui affronte toutes les nuits un interlocuteur invisible qui la taraude avec des questions accessoires, comme retrouver le nom d’une capitale d’une ex-République soviétique. Mais petit à petit, à ce jeu des mille francs, les questions deviennent de plus en plus essentielles. "Ecoute femme, lui dit la nuit : venons-en aux épreuves finales, tu peux me dire ce qu’est l’amour ?"

Découvrez la réponse dans l’excellente traduction d’Elisabeth Monteiro Rodrigues qui restitue à la perfection ce style si singulier, aussi intelligent qu’irrésistible, de cette ode à la vie, qui revendique autant le droit à la dignité que le droit à l’imaginaire.