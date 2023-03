Mise sous franchise des magasins Delhaize : la CNE rejette en bloc le plan de la direction et promet des actions

Au lendemain de l’annonce faite par la direction du groupe Delhaize de faire passer l’ensemble de ses magasins sous franchise, une centaine de magasins sur les 128 concernées par la décision étaient fermés ce mercredi.

La CNE, syndicat chrétien s’est réunie ce mercredi pour prendre position. Le syndicat refuse l’entièreté du plan soumis par la direction de Delhaize mais ne dévoile pas la stratégie qu’il suivra pour le combattre. "On va l’empêcher par plusieurs moyens, on va mettre tout en œuvre pour qu’il y ait des actions", explique Manuel Gonzalez, permanent national CNE chez Delhaize.

Des actions seront menées sur le long terme. Une action est d’ores et déjà prévue le 14 mars prochain. Le pouvoir politique sera aussi interpellé. "On programmera différentes actions qui visent à nuire et à construire le rapport de force à l’entreprise", explique Myriam Djegham, Secrétaire nationale CNE-Commerce qui n’est pas tendre avec la direction du groupe, "alors qu’ils ont versé plus de 350 millions de dividendes aux actionnaires et que le big boss du groupe gagne plus de 17.000 euros par jour".

Depuis hier, de nombreux magasins concernés par cette mise sous franchise ont été fermés suite à des arrêts de travail. Certains le seront encore lors des prochains jours. La CNE ne donne pas de mot d’ordre quant à ces fermetures.