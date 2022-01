Mise en vente d’un palais romain contenant l’unique plafond peint par Le Caravage

L’œuvre du Caravage daterait de 1597. Selon les spécialistes, elle représente Jupiter, Pluton et Neptune avec au centre le globe terrestre et les signes du zodiaque. " Il s’agit probablement d’une de ses premières œuvres […] et elle est très intéressante parce qu’elle traite un sujet mythologique alors que le Caravage a peint quasi exclusivement des œuvres de caractère religieux ", estime l’historien d’art et ex-conservateur de musée Claudio Strinati dans un entretien avec l’AFP.

Outre cette peinture exceptionnelle, le palais présente également des fresques du Guerchin (1591-1666).