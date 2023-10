Mise en lumière de 2 films français au sujet sensible sur le consentement sexuel

Hasard du calendrier des sorties ciné, il y a deux films français qui interrogent le consentement sexuel. "Le Consentement" et "L’Eté Dernier" deux films forts mais avec des points de vue très différents, des sujets brûlants d’actualité !

Deux films qui interrogent de domination que peuvent exercer des adultes sur des jeunes ados, avec deux points de vue très distincts qui se complètent.

"Le consentement", c’est l’adaptation d’un livre qui avait l’effet d’une bombe lors de sa sortie en 2020.

Vanessa Springora y racontait sa relation traumatisante avec l’écrivain Gabriel Matzneff. Elle n’avait que 14 ans, lui, 50, cet homme de lettres, prédateur sexuel, a exercé une emprise durable sur la jeune femme. Le livre a connu un succès impressionnant de librairie, engendrant une polémique sur la pédophilie, la pédocriminalité et la liberté des mœurs dans les années 80-90. Par la suite, il a même inspiré une loi décidant de fixer le seuil de consentement sexuel à l’âge de 15 ans. Trois ans plus tard, c’est Vanessa Springora elle-même qui a écrit l’adaptation de son autobiographie pour ce film porté par Jean-Paul Rouve, Laetitia Casta et la nouvelle venue Kim Higelin, la petite-fille de Jacques Higelin.

Pas évident de mettre en image une histoire aussi sordide, j’ai trouvé le film par moments difficilement regardable, non pas qu’il soit voyeuriste ou sensationnaliste mais, certaines scènes sont assez frontales et provoquent le dégoût. Le rôle de ce pervers narcissique et manipulateur, un rôle pas évident, est tenu par un courageux Jean-Paul Rouve qui dévoile une nouvelle facette, plus ambiguë, de son jeu d’acteur. Là où le film est le plus fort, c’est quand il dénonce la complicité ou du moins, la complaisance d’une partie de l’intelligentsia de l’époque. Matzneff ne cachait pas ses relations avec de très jeunes ados, il racontait même ses liaisons dans des livres salués par la critique et sur les plateaux télé ! Par extrapolation, le film éclaire les dérives d’une société complaisante où la notoriété semble suffire à éclipser la monstruosité. Attention, l’ambiance presque cauchemardesque est suffocante, à conseiller évidemment, à un public averti.