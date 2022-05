Mise dans l’embarras par la pénurie d’huile de tournesol, une traiteur liégeoise lance le "challenge tarama"

Début 2021, Nathalie Chiaradia a installé son service traiteur spécialisé dans la cuisine méditerranéenne et baptisé Imma sur les hauteurs d’Ougrée, dans le parc scientifique du Sart-Tilman. Son tarama est un de ses plats les plus prisés. Pour le préparer, elle a besoin d’huile de tournesol. Or, aujourd’hui, elle a beaucoup de mal à en trouver. Alors elle a lancé sur les réseaux sociaux le "challenge tarama". Elle promet un pot de tarama à ceux qui lui amèneront une bouteille d’huile de tournesol.

"Il y a une recette sur laquelle je suis super, super embêtée, c’est sur mon tarama qui doit être monté avec une huile neutre.", explique Nathalie Chiaradia, "Moi, j’utilise celle de tournesol parce que je pense que c’est vraiment le mieux. J’ai contacté mes trois fournisseurs. Eux, ne sont plus livrés ou alors au compte-goutte. J’ai, du coup, été même voir dans les supermarchés et c’est pareil. C’est rationné : c’est deux bouteilles maximum et, de toute façon, il n’y en a pas beaucoup plus en rayon. J’en ai encore une quinzaine de litres. Par semaine, ça dépend, mais je dirais que j’ai besoin de six litres. Ce n’est pas énorme, mais pour le moment, je ne sais plus les avoir en mode filière normale, quoi. Je n’ai pas envie de retirer le tarama de la carte. C’est vraiment un de mes best-sellers. Donc je me suis dit : "Si quelqu’un m’offre une bouteille d’huile de tournesol, je lui offre un pot de tarama.". J’ai eu plusieurs personnes qui m’ont soit envoyé des photos de trois quarts de bouteille qui leur restaient dans leur armoire en me disant : "Tu prends ?". "Oui, je prends.". D’autres personnes qui ont été faire des courses m’ont dit : "J’en ai deux, je veux deux pots de tarama.". "Ça marche !". Il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place en disant : "J’en ai vu là-bas, j’en ai vu là-bas.". Moi, je dis juste "Amenez-les moi. Moi, je ne peux pas faire chaque magasin pour aller chercher deux bouteilles.".".