Mise à l’écart de l'échevin tubizien Mourad Abdelali : DéFI ira au Conseil d’Etat

Vendredi en fin de journée, Mourad Abdelali avait déploré la décision du collège, s’interrogeant sur les motivations réelles de cette mise à l’écart.

"A l’évidence, certains membres du collège veulent me nuire et préfèrent s’attaquer à la personne plutôt que de traiter les vrais problèmes, expliquait-il. Mais je continuerai inlassablement à travailler pour et avec les Tubiziens. Je vais me retrouver sans attribution, ça va me laisser du temps pour travailler et creuser davantage. Et j’imagine que ça va déranger davantage, mais je continuerai."

Notons que DéFI n’a toujours pas l’intention de quitter la majorité, et que Mourad Abdelali restera échevin. Est-ce tenable politiquement ? L’avenir le dira. Quant au salaire qu’il continuera à percevoir, Mourad Abdelali envisage d’en verser au moins une partie à des associations tubiziennes.