Mise à blanc du bois du Gros Tienne à Lasne : y a-t-il eu infraction ?

Le propriétaire avait un an pour procéder à cette replantation. Contrairement à ce que déclare le propriétaire, les riverains affirment, eux, n’avoir vu aucun nouvel arbre planté sur le terrain pendant cette période. Ils s’en sont émus auprès des autorités communales. La police est venue constater la possible infraction, a dressé un procès-verbal et l’a transmis au Parquet de Nivelles. Ce dernier a analysé le dossier mais l’a renvoyé à l’administration communale, compétente dans ce genre de dossier. C’est donc à elle de déterminer s’il y a eu, oui ou non, infraction et, le cas échéant, d’imposer au propriétaire de reboiser la parcelle. Il nous revient qu’elle n’a pas encore tranché.