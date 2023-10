Mis en examen pour des soupçons de viols, Gérard Depardieu dément être un prédateur

Mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, l’acteur Gérard Depardieu a battu en brèche dimanche les accusations le visant, dénonçant un "lynchage" orchestré par le "tribunal médiatique".

"Je ne peux plus consentir à ce que j’entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m’en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m’atteint. Pire encore, m’éteint", écrit l’acteur de 74 ans dans une lettre ouverte publiée dans la section opinion du journal Le Figaro.

Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles après la plainte de la comédienne, qui avait dénoncé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star. Elle avait obtenu à l’été 2020 que l’enquête, d’abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit confiée à un juge d’instruction.

Ce texte fleuve constitue la première prise de parole de l’homme depuis la publication de nouveaux témoignages à son encontre par Médiapart au printemps. "Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme", écrit-il. Sans la nommer, Gérard Depardieu s’en prend ensuite à Charlotte Arnould. "Si, pensant vivre intensément le présent, j’ai blessé, choqué qui que ce soit, je n’ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m’excuser de m’être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie", écrit-il encore, et de marteler qu’il n’est "ni un violeur ni un prédateur".

Dans l’enquête de Médiapart, 13 femmes ont accusé Gérard Depardieu de violences sexuelles.