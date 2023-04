Mis en cause par les républicains, le procureur qui a inculpé Donald Trump contre-attaque

Dans sa plainte, le procureur afro-américain souligne que "M. Trump, en particulier, a menacé les représentants de l'autorité new-yorkais avec un discours au vitriol violent et raciste", rappelant qu'il l'a qualifié d'"animal soutenu par (George) Soros", le milliardaire et philanthrope américain cible régulière d'attaques antisémites et conspirationnistes.

Il rappelle aussi que l'inculpation a été décidée par un grand jury, un panel de citoyens.