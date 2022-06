Miroslav Klose débute sa carrière de T1 dans le club autrichien de Altach

Miroslav Klose se lance dans la carrière d'entraîneur principal. L'ancien attaquant international allemand, d'origine polonaise, champion du monde 2014, va prendre en charge le club autrichien de D1 du SCR Altach a annoncé celui-ci vendredi.

Âgé de 44 ans, Klose qui a inscrit 71 buts en 137 sélections internationale dont un record de 16 buts en phase finale de la Coupe du monde, Klose était sans emploi depuis une saison et le départ de Hansi Flick du Bayern où il était un de ses adjoints depuis juillet 2020. Klose a aussi marqué 121 buts en 307 matchs de Bundesliga (avec Kaiserslautern, Brême et le Bayern) et 54 en 139 rencontres en Serie A (avec la Lazio).