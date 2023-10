"Miroirs Vénitiens", un concert de l’ensemble Clématis qui fait dialoguer musique baroque et musique de création

Les Festivals de Wallonie, édition 2023, touchent doucement à leur fin. A Mons, de dimanche 8 octobre, le Festival musical du Hainaut vous fera voyage de l’époque baroque à aujourd’hui, avec le concert Miroirs vénitiens de l’ensemble Clématis.

En 2017, à l’occasion des 80 ans du compositeur belge Pierre Bartholomée, l’ensemble Clématis avait créé une œuvre du compositeur suivi d’un ballet de l’Orfeo de Monteverdi. La confrontation de l’œuvre de Monteverdi et celle de Pierre Bartholomée avait suscité un vif succès et aujourd’hui, Jérome Lejeune invente une forme de suite à ce premier projet de mélange de styles. L’idée du projet Miroir Vénitien n’est pas tant de confronter ces deux répertoires, mais de les confondre en tissant les œuvres des compositeurs du XVIIe siècle Legrenzi et Marini, aux musiques de créations de Michel Fourgon, Pierre Bartholomée, et Benoit Mernier.

Le programme est créé comme un seul et même tableau qui mélange des styles différents, proposant une variété d’écritures dans une forme homogène, celle d’un baletto. Comme des préludes et des commentaires, les musiques actuelles lient les pièces baroques pour ne créer finalement qu’une seule et même œuvre.

L’organiste et compositeur Benoît Mernier nous parle de son expérience d’écriture au sein du projet, et des enjeux de cette fusion entre baroque et musique de création.

"Ça a été aussi un important travail de réflexion qui s’est étendu sur un an pour les compositeurs et les six musiciennes du projet. Il était question de créer un une unité mettant en valeur la diversité de ces différents répertoires. L’ensemble baroque a dû s’adapter à d’autres styles d’écriture, et les compositeurs à des instruments anciens. C’est par ce travail d’interprétation à double sens peuvent se rencontrer sans barrière musique traditionnelle et la musique actuelle."

Un exercice qui n’est pas étranger à Benoît Mernier, qui est à la fois compositeur et interprète de musique baroque. Dans le cadre du Festival Lettres en voix, on entendra la première de sa création avec l’alto Sara Laulan et l’Ensemble Sturm und drang ce vendredi à l’Eglise du Sablon dont il est l’organiste titulaire.

Miroirs vénitiens sera à Mons ce dimanche 8 octobre dans le cadre du Festival du Hainaut, dans la salle Arsonic à Mons.