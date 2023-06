Miriam Margolyes, alias professeure Chourave, pose nue pour le magazine Vogue

L’actrice et icône LGBTQIA + s’est dévoilée en couverture du magazine de mode à l’âge de 82 ans. On l’y voit posée vêtue d’un simple collier de perle et camouflée par quelques pâtisseries. Pour l’occasion, Miriam Margolyes s’est notamment ouverte sur sa sexualité et son image corporelle dans une large interview. Elle y évoque entre autres les défis auxquels elle a dû faire face en tant que lesbienne en 1966, période à laquelle l’homosexualité était encore illégale aux Royaume-Unis. "Je n’ai jamais eu honte d’être gay ou quoi que ce soit. Je savais que ce n’était pas criminel parce que c’était moi. Je ne pouvais pas être criminelle ", a-t-elle déclaré. Avec sa compagne depuis 54 ans, l’actrice vit aujourd’hui à Amsterdam et reste fière de son identité et de sa communauté. "Je pense que les homosexuels ont beaucoup de chance, car nous ne sommes pas conventionnels, nous sommes un groupe légèrement à part. Cela nous donne un avantage. Nous sommes de bons artistes, nous sommes de bons musiciens. Et j’aime être gay. Je ne voudrais être hétéro pour rien au monde." poursuit-elle lors de son interview.

Miriam Margolyes est également revenue sur son image corporelle avec laquelle elle admet avoir longtemps lutté. Autrefois sujette à de nombreuses insécurités à ce sujet, l’actrice a appris à vivre avec son corps et est aujourd’hui déterminée à embrasser ses formes. "Je pense que mon visage est gentil et chaleureux et ouvert et souriant", a-t-elle déclaré. "Mais je déteste mon corps. Je déteste mes gros seins [et j’ai] un ventre tombant, des petites jambes. Je ne suis pas ravi de ça. Mais vous en tirez le meilleur parti. Vous devez. Vous faites du mieux que vous pouvez." Avec cette photographie, la star d’Harry Potter affronte ses complexes physiques et encourage les gens à se sentir bien dans leur peau.

Miriam Margolyes avait commencé sa carrière d’actrice dans le drame historique "Reds" en 1981 et était apparue notamment dans le film "Babe" en 1995 et "Roméo + Juliette" de Baz Luhrmann en 1996. Elle était également passée à la télévision dans des rôles mémorables avec la série "La Vipère Noire" et plus récemment "Call the Midwife". Elle est bien évidemment connue par les nouvelles générations pour son rôle de professeure Chourave dans la saga Harry Potter et notamment son premier opus "Harry Potter et la Pierre philosophale".